Pressestimme: 'Badische Neueste Nachrichten' zu Harley-Davidson

"Harley-Davidson kann gar nicht anders, als verstärkt auf seine Werke in Brasilien, Indien und Thailand zu setzen, um die EU-Strafzölle zu vermeiden.



Die Marke, zu deren Weltruhm Hollywoodstars wie Peter Fonda, Arnold Schwarzenegger und Bruce Willis beitrugen, fährt noch immer in die Krise. Die schweren Maschinen sind vor allem bei gut betuchten Best Agern populär. Das reicht aber nicht, denn es mangelt an junger Kundschaft."