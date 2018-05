Pressestimme: 'Badische Neueste Nachrichten' zu 'Hamburg/Fahrverbot'

KARLSRUHE (dpa-AFX) - "Badische Neueste Nachrichten" zu 'Hamburg/Fahrverbot':

""Hamburg macht ernst und ordnet als erste deutsche Großstadt ein Fahrverbot für ältere Dieselautos und Lastwagen an.



Bestärkt fühlt sich die Hansestadt durch das Urteil des Bundesverwaltungsgerichts, das Fahrverbote ausdrücklich zugelassen hat, wenn die Grenzwerte beim Feinstaub und den Stickoxiden überschritten werden. Doch was sich zunächst dramatisch anhört, ist in Wahrheit nur ein eher symbolischer Akt."