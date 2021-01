Pressestimme: 'Badische Neueste Nachrichten' zu Grundrente

KARLSRUHE (dpa-AFX) - 'Badische Neueste Nachrichten' zu Grundrente

So richtig zündet die Grundrente in ihrer jetzigen Form nicht.



Statt wie einst vorgesehen bis zu vier Millionen Menschen werden nur rund 1,3 Millionen Bundesbürger in ihren Genuss kommen. Und das teilweise erst in zwei Jahren, weil die technische Umsetzung kompliziert ist. Manche Berechtigte werden die Auszahlung nicht mehr erleben. (...) Ein Rentensystem, das zunehmend in Schieflage gerät, bei dem Beamte außen vor sind, kann die Grundrente jedenfalls nicht reparieren. Zumal die ursprünglich geplante Finanzierung über eine europäische Finanztransaktionssteuer nicht klappt und mal wieder ein Griff in den Steuertopf fällig wird. Schon die nächste Regierung wird nachbessern müssen./ra/DP/zb