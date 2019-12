Pressestimme: 'Badische Neueste Nachrichten' zu Fachkräftemangel

KARLSRUHE (dpa-AFX "Badische Neueste Nachrichten" zu Fachkräftemangel:

"Es ist zwar richtig, dass es in Deutschland immer noch (zu viele) Arbeitslose gibt.



Aber oft passen die Jobanforderungen nicht oder man kann oder will als Betroffener nicht in Regionen ziehen, in denen Fachkräfte dringend gesucht werden. Es spricht Bände, dass selbst der Deutsche Gewerkschaftsbund für eine Anwerbung von Personal aus dem Ausland ist - auch wenn er parallel auf Qualifizierung und Weiterbildung in Deutschland setzt. Besonders krass ist der Fachkräftemangel bei IT-Unternehmen. Ein ordentliches Gehalt und oft den Dienstwagen dazu, das sind meist Selbstverständlichkeiten. Doch da die Work-Life-Balance häufig wichtiger ist als Karrierechancen, müssen sich die Unternehmen mehr einfallen lassen.