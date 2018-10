Pressestimme: 'Badische Neueste Nachrichten' zu Energiewende

KARLSRUHE (dpa-AFX) - 'Badische Neueste Nachrichten' zu Energiewende

"Es fehlt an Koordination und an Effizienz, Bund und Länder wursteln unverändert nebeneinander her, der Dschungel an bürokratischen Regelungen wird immer dichter, Förderprogramme werden nicht auf ihre Wirkung überprüft, sondern laufen unbegrenzt weiter.



Von der Klimakanzlerin Angela Merkel hat man schon lange nichts mehr gehört, das Thema steht auf der Agenda der Bundesregierung weit unten."