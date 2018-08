Pressestimme: 'Badische Neueste Nachrichten' zu EU-Verbot Halogenlampen

KARLSRUHE (dpa-AFX) - "Badische Neueste Nachrichten" zu EU-Verbot Halogenlampen:

"Die Kritik an der EU, die oftmals etwas zu laut und unsachlich ist, hat aber auch einen durchaus ernst zu nehmenden Kern.



Sie ist nicht einfach abzutun als bloßes Gemecker. Denn dahinter steckt doch vor allem das Gefühl, dass Brüssel im Kleinen durchgreift, aber im Großen versagt. Die Gemeinschaft einigt sich auf den maximalen Stromverbrauch von Staubsaugern, aber nicht auf eine minimale Verteilung von Flüchtlingen. Kindergärten kämpfen mit Datenschutzvorgaben, während sich Großkonzerne durch das Dickicht der europäischen Regelungen zur Unternehmenssteuer tricksen. Es gibt Vorgaben, wie eine Pizza Napoletana aussehen muss, aber ein einheitliches Mautsystem ist nicht in Sicht. Das sind die Kaugummis auf dem Weg nach Europa, die den Bürgern an den Schuhsohlen kleben."/yyzz/DP/he