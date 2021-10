Pressestimme: 'Badische Neueste Nachrichten' zu EU/Polen

KARLSRUHE (dpa-AFX) - "Badische Neueste Nachrichten" zu EU/Polen:

"Die Unabhängigkeit der Justiz ist eine tragende Säule der EU.



Würde Brüssel an dieser Stelle nachgeben, wäre dies ein fatales Signal an alle Mitgliedsstaaten, dass man sich die Rosinen herauspicken, die Verpflichtungen aber umgehen könne. Das Ende wären Chaos und Anarchie. Daher darf sich die Gemeinschaft nicht erpressen lassen und muss den Druck hochhalten. In der Hoffnung, dass es die in ihrer Mehrheit europafreundliche polnische Zivilgesellschaft ist, die die eigene Regierung dazu zwingt, doch noch auf die Bremse zu treten."/yyzz/DP/he