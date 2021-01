Pressestimme: 'Badische Neueste Nachrichten' zu Doping-Urteil

KARLSRUHE (dpa-AFX) - "Badische Neueste Nachrichten" zu Doping-Urteil:

"Das Anti-Doping-Gesetz aus dem Jahr 2015 ist mehr wert als das Papier, auf dem es geschrieben steht.



Das ist die wichtige Botschaft, die am Freitag aus München kam. Doch bis es nicht nur Achtungserfolge, sondern den erhofften Rundumschlag im Kampf gegen illegale Machenschaften in der Sportwelt produzieren wird, ist es noch ein weiter Weg. Das hat auch der Fall von Mark S. gezeigt. Dass dieser überhaupt vor Gericht stand, lag letztlich am Geständnis des österreichischen Skilangläufers Johannes Dürr. Damit mehr Athleten dessen Beispiel folgen, bedarf es einer Kronzeugenregelung, die in den nächsten Jahren kommen soll. Zudem ist eine Stärkung der Behörden notwendig, die sich mit dem Thema Doping befassen. Andernfalls sind diese nur in der Lage, an der Oberfläche zu kratzen."