Pressestimme: 'Badische Neueste Nachrichten' zu Diesel-Urteil

KARLSRUHE (dpa-AFX) - 'Badische Neueste Nachrichten' zu Diesel-Urteil

Diese Ohrfeige aus Karlsruhe ist so laut und deftig, dass sie auch in der 500 Kilometer entfernt liegenden Vorstandsetage der Volkswagen AG in Wolfsburg nicht zu überhören ist.



Im Gegenteil, das höchstrichterliche Urteil des Bundesgerichtshofes trifft den größten Autokonzern der Welt da, wo es für die Bosse am schmerzhaftesten ist: beim Ansehen und beim Geldbeutel. (...) Ein schwarzer Tag, nicht nur für VW, sondern für die gesamte Autobranche. Auch in Stuttgart, München oder anderen Konzernzentralen wird man das BGH-Urteil sehr genau zur Kenntnis nehmen. Sollte sich herausstellen, dass auch sie die Abgaswerte ihrer Flotten bewusst manipuliert und daher ihre Käufer wissentlich getäuscht haben, müssen auch sie Schadenersatz leisten. Und sollten die Gerichte zudem bei der Verjährung im Sinne der Verbraucher entscheiden, käme das dicke Ende für die Konzerne erst noch. Aber das haben Betrüger auch nicht anders verdient./yyzz/DP/zb