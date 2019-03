Pressestimme: 'Badische Neueste Nachrichten' zu Deutschland/Frankreich

KARLSRUHE (dpa-AFX) - "Badische Neueste Nachrichten" (Karlsruhe) zu Deutschland/Frankreich:

Die EU braucht mehr denn je ein funktionierendes deutsch-französisches Tandem.



Der Brexit sorgt für Verwerfungen, mit der nahenden Europawahl steht die EU am Scheideweg. Die Regierungen haben es bisher nicht auf die Reihe bekommen. Gemeinsame Kabinettssitzungen etwa oder der Aachener Vertrag als Vertiefung des Elysée-Vertrags setzen nicht die erforderlichen neuen Impulse. Der deutsche Außenminister Heiko Maas scheiterte mit Reformvorschlägen zur Europa ebenso wie Macron und zuletzt CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer. Sie alle verloren sich in Klein-Klein, statt eine Vision für ein zukunftsfähiges Europa zu entwickeln. Wie dramatisch die Lage ist, zeigt die Gründung der deutsch-französischen Parlamentsversammlung. An diesem Montag wird sie in Paris ihre erste Sitzung abhalten. Bleibt zu hoffen, dass die neue Institution tatsächlich den Mut aufbringt, sich notfalls auch mal gegen die eigenen Regierungen zu positionieren./yyzz/DP/mis