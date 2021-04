Pressestimme/'Badische Neueste Nachrichten' zu Daimler-Hauptversammlung

KARLSRUHE (dpa-AFX) - "Badische Neueste Nachrichten" zu Daimler-Hauptversammlung:

"Dennoch glänzt nicht alles am Stern.



Die Pläne, mit einer Daimler Truck AG - für Lastwagen und Busse - an die Börse zu gehen, kommen bei den Aktionären prima an. Sie dürften davon profitieren. Innerhalb der Belegschaft herrscht bei diesem Thema aber noch viel Unsicherheit, die nicht gut fürs Unternehmen ist. Bedenklich ist zudem, dass die Forschungsausgaben sinken. Das ist riskant. Denn der Erfinder des Automobils muss sich quasi selbst neu erfinden. E-Auto, Digitalisierung, neue Mobilitätskonzepte sind Stichworte. Kaliforniens Tesla, der mehr Technologie- als Autokonzern ist, treibt die Branche vor sich her. Und Spekulationen, wonach es künftig auch ein Apple-Auto geben könnte, sind auch noch nicht aus der Welt."