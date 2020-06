Pressestimme: 'Badische Neueste Nachrichten' zu Curevac

KARLSRUHE (dpa-AFX) - "Badische Neueste Nachrichten" zu Curevac:

"Der staatliche Einstieg in die Zukunftsbranche Biotech ist ein zeitgemäßes wirtschaftspolitisches Signal der Bundesregierung, die den Hochtechnologie-Standort Deutschland in dem harten globalen Wettbewerb insgesamt stärkt.



Gerade im Pharma-Bereich kann so eine gefährliche Schieflage behoben werden, die die Europäer in den vergangenen Jahren von den Wirkstoff-Herstellern in Asien weitgehend abhängig gemacht hat. Um eine zuverlässige und autarke Grundversorgung mit den wichtigsten Arzneimitteln zu gewährleisten, ist es allerdings noch ein weiter Weg."/yyzz/DP/he