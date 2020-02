Pressestimme: 'Badische Neueste Nachrichten' zu 'Coronavirus'

KARLSRUHE (dpa-AFX) - 'Badische Neueste Nachrichten' zu 'Coronavirus'

"Die Corona-Fälle in Italien erhöhen nun die Wahrscheinlichkeit, dass sich der Virus auch in Deutschland ausbreitet.



Ihn an Ländergrenzen aufzuhalten, wird schwer. Die deutsche Politik um Gesundheitsminister Spahn ist nun gefordert, die Wahrheit auszusprechen. "Ein Teil dieser Antworten würde die Bevölkerung verunsichern." Dieser Satz des ehemaligen Innenministers de Maizière, der in anderem Zusammenhang fiel, gehört zu den schlimmsten Sätzen der jüngeren deutschen Politikgeschichte. Zustände wie in China darf es hier nicht geben. Es wird immer klarer, wie dort unter Leitung der Kommunistischen Partei das Vorhandensein des Virus zunächst verheimlicht und dann zu wenig dafür getan wurde, dass die Bevölkerung über Schutzmaßnahmen informiert wird."/be/DP/zb