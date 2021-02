Pressestimme: 'Badische Neueste Nachrichten' zu Corona/Wirtschaft

KARLSRUHE (dpa-AFX) - "Badische Neueste Nachrichten" zu Corona/Wirtschaft:

"Die Taschen des deutschen Staates sind tief, aber was nützt das Geld, wenn es nicht bei der notleidenden Wirtschaft ankommt? Dass Wirtsleuten, Händlern, Fitnessstudiobetreibern und Künstlern das Wasser bis zum Hals steht, liegt auch an der schleppenden Auszahlung der staatlichen Hilfen.



An dieser Stelle hat die Bundesregierung ihr Versprechen nicht gehalten. Das erhöht nun den Druck auf Kanzlerin Angela Merkel und die Ministerpräsidenten, die Corona-Zwangsschließungen aufzuheben. Versäumt haben sie bei ihrer Schaltkonferenz in der vergangenen Woche außerdem, einen Öffnungsfahrplan zu beschließen. Einige Länderchefs hatten sogar Blaupausen für den Termin erstellen lassen, doch sie drangen damit nicht durch. Denn genauso wie die fehlenden Einnahmen nagt die fehlende Perspektive an vielen Unternehmern, Selbstständigen und deren Mitarbeitern. Sie wollen wissen, wann und unter welchen Bedingungen sie wieder arbeiten dürfen. Diese drängenden Fragen sollten jetzt beantwortet werden. Bis zur nächsten Runde von Bund und Ländern muss das Konzept stehen."