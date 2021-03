Pressestimme: 'Badische Neueste Nachrichten' zu Corona-Impfungen in Arztpraxen

KARLSRUHE (dpa-AFX) - Die "Badische Neueste Nachrichten" zu Corona-Schutz-Impfungen in Arztpraxen:

"Wenn jemand langjährige Erfahrungen mit dem Impfen hat, gleichzeitig seine Patienten mit ihren Vorerkrankungen und akuten Beschwerden kennt, dann sind es die Hausärzte.



Warum es dennoch erst noch eines Pilotprojektes bedarf, um zu erproben, ob die Allgemeinmediziner in der Lage sind, das Vakzin fachgerecht zu spritzen, ist daher weder sinnvoll noch nachvollziehbar, sondern typisch deutsch. Während in Israel die Bürgerinnen und Bürger von mobilen Impfteams sogar am Strand ihren lebensrettenden Piks erhalten, etabliert Deutschland ein kompliziertes System mit überlasteten Hotlines und teilweise chaotischen Zuständen in den Impfzentren."