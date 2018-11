Pressestimme: 'Badische Neueste Nachrichten' zu Bundesrechnungshof

KARLSRUHE (dpa-AFX) - Die "Badische Neueste Nachrichten" über den Bundesrechnungshof:

"Der Bundesrechnungshof bleibt seinem Ruf als unbequemer Mahner treu und zeigt der Großen Koalition die Gelbe Karte: So kann es nicht weitergehen.



Denn Finanzminister Olaf Scholz von der SPD macht genau da weiter, wo sein Vorgänger Wolfgang Schäuble von der CDU aufgehört hat. Er treibt die staatlichen Ausgaben immer weiter in die Höhe, so bei der Rente, beim Baukindergeld oder zur Unterstützung der Länder, statt die fetten Jahre zu nutzen, um Schulden zu tilgen, staatliche Leistungen wie Subventionen oder Förderprogramme auf den Prüfstand zu stellen und den Haushalt zu konsolidieren."