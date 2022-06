Pressestimme: 'Badische Neueste Nachrichten' zu 9-Euro-Ticket

KARLSRUHE (dpa-AFX) - "Badische Neueste Nachrichten" zu 9-Euro-Ticket:

"Immerhin, das 9-Euro-Ticket lenkt mit einem Schlag den Blick auf ein Verkehrssystem, ohne das vor zwei Jahrhunderten die Industrialisierung nicht denkbar gewesen wäre, das aber vom Auto an den Rand gedrängt wurde und dem dennoch die Zukunft gehört. Endlich wird über die Probleme der Bahn offen gesprochen, endlich auch ihre Bedeutung erkannt. Wenn beides zusammenkommt, der Druck der Fahrgäste und der Willen der Politik, kann die Bahn wieder das werden, was sie schon einmal war - ein modernes, schnelles und leistungsfähiges Verkehrsmittel. Bis es so weit ist, brauchen die Bahnfahrer aber noch viel Geduld."/al/DP/he