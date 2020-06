Pressestimme zu Autoprämien

Frankfurt (ots) - Die Frankfurter Rundschau schreibt zu den Reaktionen auf die erhöhte E-Auto-Prämie:Die Autoindustrie ist sauer, die IG Metall auch. Sie hatten fest damit gerechnet, dass die Koalition im Konjunkturprogramm eine Kaufprämie auch für normale Benziner und Diesel-Pkw beschließen würde. Doch Fehlanzeige. Das zeigt: Die Autoindustrie kann nicht mehr so direkt durchregieren, wie man das von früher kennt. Fast eine Zeitenwende. Offenbar haben Dieselgate und Co. das Image der einstigen Vorzeigebranche so stark beschädigt, dass die Vernunft eine Chance hatte.Freilich nützt die aufgestockte Prämie für E-Autos nur etwas, wenn die Autobauer ihre Produktionskapazitäten kräftig erhöhen und die Ladeinfrastruktur schnell verbessert wird.Zu einer echten "Mobilitätsprämie" auch für Bahn-Abos oder E-Bikes konnte die Groko sich nicht durchringen. Der Windschutzscheiben-Blick dominiert dort eben doch noch.Pressekontakt:Frankfurter RundschauRessort PolitikTelefon: 069/2199-3989Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/10349/4615656OTS: Frankfurter RundschauOriginal-Content von: Frankfurter Rundschau, übermittelt durch news aktuell