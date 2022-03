Pressestimme: 'Augsburger Allgemeine' zur Debatte um feministische Außenpolitik

AUGSBURG (dpa-AFX) - "Augsburger Allgemeine" zur Debatte um feministische Außenpolitik:

"Wo Aufkleber drauf sind, weiß man auch was drin ist oder zumindest, was drin sein sollte. Der demokratische Streit um die richtige Politik kann dadurch nur besser werden. Es ist gut, dass der Feminismus zurück ist in der Politik - nicht nur als Aufkleber. Sondern auch als Überzeugung, als Leitplanke einer Politik, die den Menschen in den Mittelpunkt stellt und dafür kämpft, dass jede und jeder, dass alle die gleichen Rechte und die gleichen Chancen bekommen."/yyzz/DP/he