Pressestimme: 'Augsburger Allgemeine' zur Debatte um die Impfpflicht

AUGSBURG (dpa-AFX) - "Augsburger Allgemeine" zur Debatte um die Impfpflicht:

"Sobald sich die Lage ein bisschen entspannt und der Sommer in Sicht kommt, lässt man heiße Eisen fallen. Erleichtert darüber, sich unangenehme Debatten ersparen zu können, verschwinden Themen wie die Impfpflicht weit unten im Stapel. Doch Monate später liegen sie plötzlich wieder ganz oben - unbearbeitet. Es geht nicht um eine Woche hin oder her (auch wenn Karneval nicht im Ernst eine Erklärung für weitere Verzögerungen sein darf). Es geht darum, jetzt an die nächste Welle zu denken - und nicht erst dann, wenn wir schon mittendrin stecken und nur noch akute Maßnahmen helfen."/yyzz/DP/edh