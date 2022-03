Pressestimme: 'Augsburger Allgemeine' zur Bundeswehr

AUGSBURG (dpa-AFX) - "Augsburger Allgemeine" zur Bundeswehr:

"Für Lambrecht ist es eine Gratwanderung. Während die gesellschaftliche Debatte über die Rolle der Bundeswehr gerade erst beginnt, scheinen einige Bürger in Uniform diese bereits abgehakt zu haben. Das erfordert eine Ministerin, die Leitplanken setzt und die Debatte mit ihren vielfältigen Aspekten - mehr Bewaffnung, Wiedereinführung der Wehrpflicht, Stärkung der Landesverteidigung - in geordnete Bahnen lenkt. Der Ukraine-Krieg und die mögliche Bedrohung anderer europäischer Staaten verursachen genug Unruhe. Was es da jetzt gar nicht braucht, wäre ein Hitzkopf im Verteidigungsministerium."/be/DP/he