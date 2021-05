Pressestimme: 'Augsburger Allgemeine' zur Antisemitismus-Debatte

AUGSBURG (dpa-AFX) - "Augsburger Allgemeine" zur Antisemitismus-Debatte:

"Wer "Nie wieder!" sagt, muss daraus den Auftrag ableiten, dass diese Menschen in Deutschland stets sicher sind.



Wir kommen diesem Auftrag aber nicht nach, wir werden ihm - und ihnen - nicht gerecht. Die Demonstrationen der vergangenen Tage und Wochen haben dies gezeigt, auf denen sich hinter angeblicher (und in Punkten ja durchaus berechtigter) Israelkritik auch die Fratze des Antisemitismus zeigte. Rechte Gewalt - wir erinnern uns bitte daran, dass nur eine Synagogen-Tür in Halle 2019 die Auslöschung jüdischen Lebens durch einen deutschen Rechtsextremisten verhinderte - zeigte dies ebenso. Und es zeigte so manche Demonstration der jüngeren Zeit, in der wirre Teilnehmer die Corona-Politik mit dem Nazistaat verglichen - und das Klischee vom reichen Juden bedienten, der ja von einer globalen Krise profitiere, sie vielleicht gar angezettelt habe."/ra/DP/he