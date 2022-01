Pressestimme: 'Augsburger Allgemeine' zu den steigenden Energiepreisen

AUGSBURG (dpa-AFX) - "Augsburger Allgemeine" zu den steigenden Energiepreisen:

Klimaschutz darf nicht an einer sozialen Schieflage scheitern. In die Sanierung alter Heizungen in Miethäusern muss deshalb mehr Tempo kommen. Wenn Öl und Gas teurer werden, muss Strom günstiger werden. Dies käme auch der Mittelschicht zugute und würde Anreize für die Investition in zukunftsfähige Technologien setzen. Eine Senkung der Stromsteuer wäre deshalb ein guter Schritt./yyzz/DP/ngu