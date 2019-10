Pressestimme: 'Augsburger Allgemeine' zu Proteste/Landwirte

AUGSBURG (dpa-AFX) - "Augsburger Allgemeine" zu Proteste/Landwirte:

"Natürlich muss die Politik auf Probleme wie das Insektensterben und die Nitratbelastung des Grundwassers reagieren.



Und natürlich müssen auch die landwirtschaftlichen Betriebe in die Verantwortung genommen werden. So mancher aber macht es sich zu leicht, wenn er mit dem Finger auf die Bauern zeigt und sie als Wasserverschmutzer abstempelt oder als Tierquäler, wie das seit dem Tierschutz-Skandal in Bad Grönenbach massenhaft passiert ist."/yyzz/DP/he