Pressestimme: 'Augsburger Allgemeine' zu Linkspartei

AUGSBURG (dpa-AFX) - Die "Augsburger Allgemeine" zu Linkspartei:

"Die Entscheidung, mit Dietmar Bartsch und Janine Wissler als Spitzenkandidaten in die Wahl zu ziehen, spiegelt die Zerrissenheit der Partei eindrucksvoll wider.



Hier der etwas spröde, aber pragmatische Bartsch, der auch bei der SPD ein politisches Zuhause hätte finden können - dort die stramme Linke aus Hessen, die lange Zeit einer trotzkistischen Sektierergruppe angehört hat und eine grundsätzlich andere Gesellschaft will, wie sie selbst sagt. Sie ist die neue starke Frau der Linken - und in der Opposition am besten aufgehoben."