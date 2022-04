AUGSBURG (dpa-AFX) - "Augsburger Allgemeine" zu Lindner/Wohlstandsverluste:

"Früher hieß es konservativ: Spare in der Not, dann hast du in der Zeit. In Euro-Zeiten entwickelte sich daraus eine finanzpolitische Nach-uns-die-Sintflut-Mentalität. Doch als Folge des Kriegs in der Ukraine drohen massive Wohlstandsverluste."/yyzz/DP/nas