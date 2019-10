Pressestimme: 'Augsburger Allgemeine' zu Konjunktur

AUGSBURG (dpa-AFX) - "Augsburger Allgemeine" zu Konjunktur:

"Trump ist das globale Haupt-Konjunkturrisiko.



Er schubst die Weltwirtschaft twitternd und geifernd an das Absprungbrett zum Nichts. Doch die gute Nachricht ist: Der Mega-Populist mag China und Deutschland von einst 100 Metern Abstand weiter an die gefährliche Krisen-Kante gedrängt haben. Noch existieren aber 50 Meter Sicherheitsabstand. Damit ist die aktuelle weltwirtschaftliche Schwächephase bei weitem nicht so gefährlich wie der Einbruch in den Jahren 2008 und 2009. Und zwischen ihr und der vor 90 Jahren mit Börsencrashs in den USA und Deutschland losdonnernden Weltwirtschaftskrise liegen Lichtjahre."/al/DP/he