Pressestimme: 'Augsburger Allgemeine' zu FDP-Chef Christian Lindner

AUGSBURG (dpa-AFX) - "Augsburger Allgemeine" zu FDP-Chef Christian Lindner:

"Es ist ratsam, die Versprechen gleich am Anfang zu brechen. Dann ist die Chance groß, dass es die Wählerinnen und Wähler in vier Jahren vergessen haben. Kaum im Amt, nimmt FDP-Finanzminister Christian Lindner 60 Milliarden zusätzlich an Krediten auf, obwohl er sich bis heute als Vorkämpfer solider Haushalte präsentiert. Und er kann sogar mit einer Impfpflicht gegen das Coronavirus leben, was bei den Liberalen bis vor kurzem undenkbar gewesen wäre./ra/DP/ngu