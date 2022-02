Pressestimme: 'Augsburger Allgemeine' zu Entlastungsplänen der Ampelkoalition

AUGSBURG (dpa-AFX) - "Augsburger Allgemeine" zu Entlastungsplänen der Ampelkoalition:

"Die Politik kann wirtschaftliche Risiken nicht immer vollständig ausgleichen. Auch in der Vergangenheit drückten hohe Preise für Brennstoffe, ohne dass der Staat eingriff. Richtig ist dabei der Ansatz, auf Direktzahlungen zu setzen. Das Geld kommt ohne Umwege bei denen an, die es am meisten brauchen. Die Pendlerpauschale zu erhöhen, käme hingegen zu spät. Erst im nächsten Jahr könnten Pendler über ihre Steuererklärung ihren Anteil beim Fiskus kleiner rechnen."/DP/jha