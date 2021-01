Pressestimme: 'Augsburger Allgemeine' zu den Corona-Nothilfen

AUGSBURG (dpa-AFX) - "Augsburger Allgemeine" zu den Corona-Nothilfen:

"Das Gegenteil von gut ist gut gemeint.



Diese Lektion müssen gerade Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) und Finanzminister Olaf Scholz (SPD) lernen. Die beiden wollten die "Bazooka" abfeuern und mit "Wumms" die Unternehmen vor dem Corona-Ruin retten. Das klappte im Frühjahr letzten Jahres auch gut. Doch schon vor dem Jahreswechsel geriet die Staatsmaschine ins Stottern. Das Geld kommt bei den Unternehmen nicht an oder nur in kleinen Beträgen. Den Wirten, Hoteliers, Friseuren und Kulturveranstaltern bleibt nur zu hoffen, dass die Verwaltung in den nächsten Wochen Fahrt aufnimmt und die Gelder freigibt. Darauf haben sie ein Recht."/yyzz/DP/he