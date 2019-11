Pressestimme: 'Augsburger Allgemeine' zu Bundesregierung/Mobilfunk

AUGSBURG (dpa-AFX) - "Augsburger Allgemeine" zu Bundesregierung/Mobilfunk:

"Das Papier ist aus der Erkenntnis heraus entstanden, dass Deutschland ohne staatlichen Druck nie auf die angepeilten knapp 100 Prozent Versorgung kommen wird.



Bundesfinanzminister Olaf Scholz formulierte es so: "Die Vorstellung, dass das alleine geschieht, hat sich vermutlich bei den allermeisten verflüchtigt." Was sich beim Studium des Papiers auch verflüchtigt, ist die Hoffnung, dass sich hier eine Regierung nach langen Jahren politischer Mobilfunkstille endlich mal was traut. Ein mutiges Zeichen wäre gewesen, die Netzbetreiber, die über die Jahre am Mobilfunk prächtig verdient haben, an die ganz enge Leine zu nehmen. Doch dem ist nicht so, die Zeche zahlt einmal mehr der Steuerzahler."/be/DP/nas