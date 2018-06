Pressestimme: 'Allgemeine Zeitung' zur Wahl in der Türkei

MAINZ (dpa-AFX) - "Allgemeine Zeitung" zur Wahl in der Türkei:

"Je lauter unsere Kritik an Erdogan wird, desto höher fallen die Wahlbeteiligung und die Zustimmung der Deutschtürken für ihn aus.



Es ist das populistische Dilemma, das wir auch in Ungarn, Polen, Italien und in den USA beobachten müssen. Wie schafft man die Balance zwischen einem notwendigen Dagegenhalten und dem Nicht-das-Gespräch-aufgeben, das auch im Dialog mit der Türkei keine Lösung wäre? Wie man das nicht schaffen kann, führt gerade die CSU vor: Indem sich die (einstmals gemäßigten) demokratischen Kräfte selbst zerfleischen, statt sich - bei allem notwendigen Streit - auf ihre gemeinsamen Werte zu besinnen."