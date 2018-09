Pressestimme: 'Allgemeine Zeitung' zur Roboterarbeit

MAINZ (dpa-AFX) - Die "Allgemeine Zeitung" zur Roboterarbeit:

"Wir müssen nun verhindern, dass diese Beschäftigten, deren Zahl in die Millionen geht, einfach in den Billiglohnsektor abrutschen.



Damit eine Gesellschaft funktionieren kann, braucht sie eine breite Mittelschicht. Bewältigen wir diese Herausforderung nicht, spielt das den Radikalen im Land in die Hände. So, wie das in der Geschichte fast immer der Fall ist, wenn große Umwälzungen die Menschen verunsichern."/yyzz/DP/nas