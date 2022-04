Pressestimme: 'Allgemeine Zeitung' zur Kritik an Kanzler Scholz

MAINZ (dpa-AFX) - "Allgemeine Zeitung" zur Kritik an Kanzler Scholz:

"Mehr Waffen für die Ukraine? Ja, dazu gibt es wohl keine Alternative. Aber es ist schon eine steile These, wenn die glühendsten Befürworter dieser Lieferungen behaupten, mit diesen Waffen ließe sich der Krieg verkürzen. Das Gegenteil könnte der Fall sein, was wiederum kein grundsätzliches Argument gegen die weitere Hilfe wäre. Es ist eben so, wie es Vizekanzler Robert Habeck im Bundestag am 27. Februar gesagt hat: Es ist richtig, dass wir es tun, aber ob es gut ist, das weiß heute keiner. Wenn man Olaf Scholz etwas vorwerfen kann, dann seine Weigerung, uns an seinen Überlegungen, vielleicht auch an seinen Qualen mit diesen schwerwiegenden Entscheidungen teilhaben zu lassen."/ra/DP/he