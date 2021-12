Pressestimme: 'Allgemeine Zeitung' zur Impfpflicht

MAINZ (dpa-AFX) - "Allgemeine Zeitung" zur Impfpflicht:

"Politisch ist eine allgemeine Impfpflicht nicht mehr aufzuhalten. Fast alle maßgeblichen Politiker haben sich inzwischen hierfür ausgesprochen. Darunter auch sehr viele, die den Bürgern noch kürzlich felsenfest versprochen hatten, dass es garantiert keine Impfpflicht gegen das Coronavirus geben wird. Sollte sie nun doch eingeführt werden, dann handelte es sich dabei auch - man muss das so klar sagen - um einen Wortbruch. Um im Bild des "Umfallers" zu bleiben: Es wäre die größte Umfallaktion in der jüngeren deutschen Geschichte. Es gibt freilich einen Faktor, der den Vertrauensverlust abmildern dürfte: Auch sehr viele Bürger sind "umgefallen" und haben ihre Meinung zur Impfpflicht geändert. Und möglicherweise lässt sich so auf Dauer tatsächlich die Pandemie bekämpfen."/yyzz/DP/ngu