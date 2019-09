Pressestimme: 'Allgemeine Zeitung' zum UN-Klimagipfel

MAINZ (dpa-AFX) - "Allgemeine Zeitung" zum UN-Klimagipfel:

"Bestenfalls, aber das wäre ja schon mal was, gehen von New York weitere zarte Impulse zum Umdenken aus.



Die ganz allmählich steigende Bereitschaft in Politik, Wirtschaft und Gesellschaft, dem globalen Öko-Kollaps entschlossener entgegenzutreten, ist allerdings weniger das Resultat höher Einsicht an Kabinettstischen oder in Chefetagen, sondern in erster Linie das Verdienst einer neuen, weltumspannenden und überraschend schlagkräftigen Jugendbewegung."/yyzz/DP/he