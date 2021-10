Pressestimme: 'Allgemeine Zeitung' zum Tag der Deutschen Einheit

MAINZ (dpa-AFX) - "Allgemeine Zeitung" zum Tag der Deutschen Einheit:

"Vielleicht hat das geringe Interesse an diesem Feiertag auch damit zu tun, dass vielen sehr wohl bewusst ist, dass sie in einem gespaltenen Land leben.



Das zeigen die Auseinandersetzungen um Maßnahmen in der Corona-Pandemie und das zeigt die Bundestagswahl. Auch wenn es einige Boomregionen im Osten gibt, ist dieser Teil der Republik vom Westen abgekoppelt. Nicht nur ökonomisch. Zwar konnte bei der Bundestagswahl die SPD auch im Osten zulegen, dennoch zeigt sich häufig eine völlig andere politische Landschaft. Daher dürfen der neue Bundeskanzler und die neue Bundesregierung die Einheit nicht länger wie ein Stiefkind behandeln, das mal eben so mitläuft. Vielmehr müssen sie die Menschen endlich abholen und ihnen im vereinten Deutschland auch mental eine Heimat geben."/yyzz/DP/he