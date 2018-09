Pressestimme: 'Allgemeine Zeitung' zum Fall Maaßen/Seehofer

MAINZ (dpa-AFX) - 'Allgemeine Zeitung' zum Fall Maaßen/Seehofer:

Nein, heute ist nicht der 1. April. Und es ist auch nicht Fastnacht oder Karneval.



Jedenfalls nicht in den anerkannten Hochburgen Mainz, Köln und Düsseldorf. Möglicherweise aber in Berlin. Und in Ingolstadt, bei Seehofer. Es scheint, als werde ein böses altes Bonmot bittere Wahrheit: Gestern standen wir am Abgrund, heute sind wir einen Schritt weiter. ... Am Dienstagabend sah alles aus wie ein schmutziger Deal, den man unter größten Schmerzen hinnehmen konnte. Aber über Nacht wurde der Tropfen sichtbar, der jedes anständige Fass zum Überlaufen bringen müsste. Eigentlich./ra/DP/stk