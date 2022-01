Pressestimme: 'Allgemeine Zeitung' zum Corona-Gipfel

MAINZ (dpa-AFX) - "Allgemeine Zeitung" zum Corona-Gipfel:

"Vom nächsten Bund-Länder-Treffen zu Corona werden klare Antworten auf die Herausforderung durch die Omikron-Variante erwartet. Dabei kann niemand klar sagen, wie sich die Situation hierzulande entwickeln wird. Zwar sieht es derzeit so aus, dass die Omikron-Infektionen deutlich milder verlaufen; aber wenn die schiere Zahl der gleichzeitigen Infektionen zu hoch wird, kann eben auch das zum Problem werden. Insgesamt ist dies also abermals eine Situation, in der die Politik kaum eine zufriedenstellende, vernünftig abwägende Lösung finden kann."/yyzz/DP/he