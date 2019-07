Pressestimme: 'Allgemeine Zeitung' zum Arbeitsmarkt

MAINZ (dpa-AFX) - "Allgemeine Zeitung" zum Arbeitsmarkt:

"Schon jetzt schönen Millionen an Niedriglöhnern die Statistik - und legen die Basis für Altersarmut.



Wer künftig in einer sich immer rascher verändernden Wirtschaftswelt sein Auskommen sichern will, der hat es zunehmend schwerer. Hohe Flexibilität und lebenslanges Lernen sind ohnehin ein Muss. Das wird manchen zurücklassen. Und viele Fragen aufwerfen - soziale und fiskalische./yyzz/DP/he