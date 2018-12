Pressestimme: 'Allgemeine Zeitung' zum Ärztemangel

MAINZ (dpa-AFX) - "Allgemeine Zeitung" zum Ärztemangel:

"Junge Menschen wollen in den Mangelberuf, aber wir lassen sie nicht.



Der Grund ist banal. Ein Medizinstudienplatz ist für den Staat deutlich teurer als zum Beispiel einer in Theaterwissenschaft oder in Sinologie. Auf 32 000 beziehungsweise 5000 Euro beziffert das Statistische Bundesamt die jährlichen Kosten. Wer als Politiker kurzfristig eine steigende Zahl an Studienplätzen melden will, der schafft dann lieber Plätze für Geisteswissenschaftler. Da Ruhestands-Wellen anstehen und immer mehr junge Mediziner weniger arbeiten wollen als ihre Vorgänger, wird sich der Ärztemangel in den kommenden Jahren verschlimmern."/yyzz/DP/he