Pressestimme: 'Allgemeine Zeitung' zu den Vorwürfen bei den Linken

MAINZ (dpa-AFX) - "Allgemeine Zeitung" zu den Vorwürfen bei den Linken:

"Nach der Abwahl im Saarland dürfte für die Linke auch bei den nächsten Wahlen in Schleswig-Holstein und Nordrhein-Westfalen wenig zu holen sein. Hessen, Ausgangspunkt und Hauptschauplatz der Vorwürfe, ist somit das letzte Flächenland im Westen, in dem sie noch im Landtag sitzt - ob es im nächsten Jahr noch für den Wiedereinzug reicht, ist mehr als ungewiss. Im Osten hat sie den Status als Volkspartei, den sie dort immerhin mal hatte, auch schon quasi eingebüßt. Mit der neuen Parteiführung ist die Linke somit auf dem Weg in die Bedeutungslosigkeit. Zumal Bundeschefin Wissler bei dem sich anbahnenden Skandal um mutmaßliche sexuelle Übergriffe in ihrer Heimat Hessen keine gute Rolle spielt - wenn Bundes- und Landesvorstand nun tatsächlich die Aufklärung vorantreiben wollen, steht dabei immer auch die Frage im Raum, was Wissler bislang versäumt hat."/yyzz/DP/he