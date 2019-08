Pressestimme: 'Allgemeine Zeitung' zu Pflegekosten

MAINZ (dpa-AFX) - "Allgemeine Zeitung" zu Pflegekosten:

"Lohnend ist es in jedem Fall, immer mal wieder an ein paar Grundpfeiler zu denken, auch unabhängig von Juristerei.



Zum Beispiel daran, dass die Einführung der Pflegeversicherung, Stand jetzt, eine vernünftige Entscheidung war. Mehr noch aber daran, dass nur Solidarität, nicht zuletzt die zwischen den Generationen in beide Richtungen, eine Gesellschaft davor bewahrt, inhuman zu werden - zumal in Zeiten wie diesen, die immer grotesker werden."/yyzz/DP/he