Pressestimme: 'Allgemeine Zeitung' zu Opel

MAINZ (dpa-AFX) - Die "Allgemeine Zeitung" (Montag) schreibt zu Opel:

"Nach dem Gezerre um den Sanierungsplan sah es zunächst so aus, als ob die Rüsselsheimer endlich wieder ihre Autos ins Zentrum rücken könnten.



Doch mit den Gesprächen über einen eventuellen Teilverkauf des Entwicklungszentrums hat die eigene Mutter PSA Opel einen Strich durch die Rechnung gemacht. Sollten nun noch illegale Abgasmanipulationen oben drauf kommen, wäre das für Image und Marke ein Super-Gau. Das Unternehmen verweist darauf, dass der Hersteller bereits Ende 2015 eine Technologieinitiative für mehr Glaubwürdigkeit und Effizienz startete. Das ist gut, hilft aber in der aktuellen Situation nicht. Um den Schaden so gering wie möglich zu halten, muss der Hersteller den neuen Verdacht so schnell wie möglich abarbeiten. Offen und ehrlich."