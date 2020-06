Pressestimme: 'Allgemeine Zeitung' (Mainz) zu Gewalt und Polizei

MAINZ (dpa-AFX) - "Allgemeine Zeitung" (Mainz) zu Gewalt und Polizei

Polizeigewalt gibt es auch in Deutschland hier und da, und Rechtsradikale in Uniform schaden dem Ruf der Truppe.



Das ist aber noch lange kein Grund, sie insgesamt als Hort von Rassisten und Übergriffigen zu verunglimpfen oder auch nur in Zweifel zu ziehen. Und schon gar keine Rechtfertigung für Verbrechen, die im Kleinen die Zerstörung des Gemeinwesens simulieren./ra/DP/mis