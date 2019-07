Pressestimme: 'Allgemeine Zeitung' zu Kanzlerin Merkel

MAINZ (dpa-AFX) - "Allgemeine Zeitung" zu Kanzlerin Merkel:

"Spitzenpolitiker zu sein, kann ein Höllen-Job sein - immer auf Hochtouren, immer in der Kritik, und das immer in aller Öffentlichkeit.



Wie lange Angela Merkel ihrem Job noch gewachsen ist, kann am Ende nur sie selbst beantworten. Es ist ihr zu wünschen, dass sie am besten weiß, was sie sich noch zumuten kann und sollte."/yyzz/DP/he