Pressestimme: 'Allgemeine Zeitung' zu Jens Spahn

MAINZ (dpa-AFX) - "Allgemeine Zeitung" zu Jens Spahn:

"Jens Spahn eckt an.



Das ist Teil seiner Taktik, denn es garantiert ihm Aufmerksamkeit. Jüngstes Beispiel: das Treffen mit der Hartz-IV-Empfängerin. Er formuliert bewusst provokativ, weil er sich als Merkel-Nachfolger positionieren und im konservativen Lager punkten will. Diesen Weg wird er weiter beschreiten, selbst wenn der Gegenwind aus allen Richtungen pfeift. Und ja, durchaus, wer markig formuliert, stößt damit Diskussionen an und kann Missstände aufzeigen. Jens Spahn, am Ende also noch der große Problemlöser der Bundesregierung? Mitnichten. Denn auf Dauer wird es nicht reichen, sich als derjenige zu profilieren, der den Finger in die Wunden des deutschen Sozialsystems legt oder über vermeintlich rechtsfreie Räume in deutschen Großstädten klagt."/yyzz/DP/he