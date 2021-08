Pressestimme: 'Allgemeine Zeitung' zu Hochwasser/Wiederaufbau

MAINZ (dpa-AFX) - "Allgemeine Zeitung" zu Hochwasser/Wiederaufbau:

"Die Alarmglocken, die die Bürgermeister an der Ahr läuten, müssen für einen Wendepunkt in der Überwindung von Naturkatastrophen stehen.



Maßstab allen Handelns muss sein, dass die strukturschwache Region nicht ausblutet. Ja, der Bund wird den Löwenanteil der Milliarden stellen müssen, ohne die die Regionen nicht wieder herzustellen sind. Aber warum bekommt nicht jede zerstörte Gemeinde einen leitenden Landesbeamten an ihre Seite gestellt, der kurze Wege zu allen Behörden öffnet, die mitspielen müssen? Für solche kraftvollen Zeichen ist es nicht zu spät."/zz/DP/nas