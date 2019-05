Pressestimme: 'Allgemeine Zeitung' zu Gaffern

MAINZ (dpa-AFX) - "Allgemeine Zeitung" zu Gaffern:

"Wir leben in einer Zeit, die durch grassierende Respektlosigkeit, hemmungslose Sensationsgier und sinkende Hemmschwellen bei der Anwendung physischer und psychischer Gewalt gekennzeichnet ist.



Hysterie greift um sich. Das ist dekadent. Das Netz hat daran einen beträchtlichen Anteil. Technische Entwicklungen lassen sich nicht zurückdrehen, aber vieles ließe sich durch Erziehung in Familie und Schule vorbeugend zum Besseren wenden. Wenn Vorbeugung nicht ausreicht und vorhandene Strafen auch nicht, müssen die Strafen empfindlicher werden. Diese Erkenntnis ist alt, aber sie bleibt richtig. Die Schocktherapie des bayerischen Polizisten - das Angebot an Gaffer, sich Leichen anzuschauen - könnte jedenfalls durchaus erzieherische Wirkung entfalten."/al/DP/he