Pressestimme: 'Allgemeine Zeitung' zu Föderalismus/Corona

MAINZ (dpa-AFX) - "Allgemeine Zeitung" zu Föderalismus/Corona:

"Der Zwang, sich in wichtigen Fragen über Ländergrenzen hinweg zu einigen, und die Möglichkeit, weniger krisengeschüttelte Regionen von Einschränkungen zu verschonen, sind Vorteile unseres Föderalismus.



Bislang kamen wir mit dieser Einheit in Vielfalt besser durch die Pandemie als die meisten unserer Nachbarn. Doch das heißt längst nicht, dass alles perfekt wäre. Die Regierungschefs der Länder, die sich darin überboten, Merkels Vorschläge zu zerpflücken, müssen nun beweisen, dass sie dazu in der Lage sind, binnen einer Woche eine gemeinsame Corona-Strategie zu entwickeln, die bis ins neue Jahr hält."/yyzz/DP/he